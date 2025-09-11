Adrien et Véronique Rabiot sont arrivés à Milan
En attendant les retrouvailles avec Jonathan Rowe ce dimanche.
Victime de sifflet au Parc des Princes ce mardi lors de la victoire des Bleus contre l’Islande, Adrien Rabiot a quitté l’Hexagone. Ce jeudi matin, l’ancien de l’Olympique de Marseille, poussé à partir suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, a atterri à l’aéroport Milan Malpensa . Dix jours après la signature de son contrat à l’AC Milan, le milieu de terrain pose enfin ses valises dans la capitale lombarde.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
