Adil Rami aurait été victime de racisme par un ancien défenseur bien connu en Ligue 1
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 09:23

Adil Rami aurait été victime de racisme par un ancien défenseur bien connu en Ligue 1

Adil Rami aurait été victime de racisme par un ancien défenseur bien connu en Ligue 1

Dans un live Twitch effectué dans la semaine, Adil Rami est revenu sur un épisode marquant de sa carrière de footballeur. Bien moins joyeux que la Ligue Europa remportée sous les couleurs du FC Séville en 2016, l’ancien défenseur des Bleus s’est remémoré la fois où il aurait selon lui été victime de racisme sur le terrain , de la part d’un ancien bien connu de la Ligue 1 (en prenant le soin de ne pas le nommer). « Ce défenseur, qui était à l’OM, et qui après est passé à Nice, il parlait suffisamment bien français pour me dire : ‘Sale arabe’. À ce moment-là, s’il y avait un peu plus de maturité, il aurait été suspendu longtemps ce joueur. En tout cas je l’aime pas. (…) Y en a pas beaucoup des défenseurs argentins passés par Marseille et Nice » , a-t-il confié à ses viewers.

« Je ne m’arrête pas sur quelqu’un qui est raciste envers moi »

En observant les passages d’Adil Rami dans le championnat de France (de 2006 à 2011 avec Lille, puis de 2017 à 2019 avec Marseille) et celui du mystérieux joueur concerné et les clubs qu’il a connu, de nombreux commentaires se sont ralliés vers un seul nom : celui de Renato Civelli , défenseur argentin effectivement passé par l’OM entre 2006 et 2009, quand Rami évoluait au LOSC. Si ce genre d’incident se serait passé aujourd’hui, Civelli aurait sans doute encouru de lourdes sanctions, la Ligue faisant preuve d’une totale intransigeance quand il s’agit d’actes racistes.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
