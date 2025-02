information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 10:32

Adi Hütter ne comprend pas l'expulsion d'Al-Musrati contre Benfica

Il faudra alors redoubler d’efforts.

Battu 1-0 par Benfica mercredi soir lors du barrage aller de la Ligue des champions, Monaco a subi une décision arbitrale controversée et discutable . À la 52 e minute, Moatasem Al-Musrati a été exclu après un second avertissement . Le tort du milieu de terrain libyen ? Avoir mollement demandé un jaune pour la faute grossière d’Álvaro Carreras (déjà averti) sur Breel Embolo. Une réaction ni excessive ni virulente , pourtant jugée suffisante pour écoper d’un second avertissement synonyme d’expulsion. …

BGC pour SOFOOT.com