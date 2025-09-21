Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg
Dortmund 1-0 Wolfsbourg
But : Adeyimi (20 e ) pour le BVB
Adeyummy.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg
But : Adeyimi (20 e ) pour le BVB
Adeyummy.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Barcelone 3-0 Getafe Buts : Torres (15 e et 34 e ) et Olmo (63 e ) pour le Barça No Yamal, party quand même.… SO pour SOFOOT.com
Inter 2-1 Sassuolo Buts : Dimarco (14 e ) et Augusto (81 e ) pour l’Inter // Cheddira (84) pour Sassuolo La meilleure attaque c’est la défense.… SO pour SOFOOT.com
Les conditions climatiques ont poussé la Ligue à reporter le Classique entre l'OM et le PSG à lundi soir, à 20 heures, en même temps que la cérémonie du Ballon d'or. Et alors ? La nuit est tombée ce dimanche sans la perspective de vivre une soirée enflammée au ... Lire la suite
Partie remise pour le "classique": initialement programmé dimanche à 20h45, le choc OM-PSG a été reporté à lundi soir en raison du mauvais temps à Marseille et se tiendra donc au même moment que la cérémonie du Ballon d'or, où plusieurs Parisiens devraient être ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer