Addiction au jeu: le procès pour corruption de l'ex-maire du Kremlin-Bicêtre s'est ouvert

L'ancien maire du Kremlin-Bicêtre, Jean-Marc Nicolle, est jugé notamment pour corruption depuis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Créteil, soupçonné d'avoir financé son addiction aux paris hippiques aux frais de la ville et de son parti ( AFP / Damien MEYER )

L'ancien maire du Kremlin-Bicêtre, Jean-Marc Nicolle, est jugé notamment pour corruption depuis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Créteil, soupçonné d'avoir financé son addiction aux paris hippiques aux frais de la ville et de son parti.

Polo bleu et jean blanc, l'air concentré derrière ses lunettes rectangulaires, l'ancien édile de 61 ans, ex-figure du Mouvement républicain et citoyen (MRC) fondé par Jean-Pierre Chevènement, comparaît pour abus de confiance et recel de ce délit, escroquerie, favoritisme, corruption et trafic d'influence passifs, ainsi que blanchiment aggravé, sur une période allant de janvier 2013 à novembre 2017, selon l'ordonnance de renvoi qu'a pu consulter l'AFP.

Adjoint puis maire entre 2016 et 2020 du Kremlin-Bicêtre, ville d'environ 25.000 habitants au sud de Paris, le prévenu se voit reprocher d'avoir financé son addiction au PMU en détournant les règles d'attribution des marchés publics.

Plusieurs "généreux mécènes" de l'association d'oenologie qu'il présidait se sont révélés, selon l'ordonnance, comme étant "attributaires de marchés publics pour le compte du Kremlin-Bicêtre ou de la Communauté d'agglomération de Val de Bièvre", au sein de laquelle M. Nicolle occupait des fonctions.

A travers son association, "il s'est fait remettre un montant total de 223.353,34 euros essentiellement consacrés aux paris sportifs", détaille la juge d'instruction dans son ordonnance.

Jean-Marc Nicolle est aussi accusé d'avoir "édité de fausses factures" pour un total de près de 17.000 euros, présentées à la fédération départementale du MRC et encaissées sur son compte personnel.

Lors de l'enquête préliminaire, les enquêteurs obtiendront la confirmation des "45.699 paris engagés par Jean-Marc Nicolle pour un montant global de près d'un million d'euros" entre avril 2010 et février 2017.

Six autres personnes sont jugées aux côtés de l'ex-maire, dont une employée de la mairie et des dirigeants des associations et sociétés incriminées, ainsi qu'une de ces sociétés en tant que personne morale.

L'ex-édile comparaît également pour avoir "dissimulé volontairement une part des sommes assujetties à l'impôt", aux côtés de son épouse qui n'est pas présente à l'audience, pour un préjudice total de 401.000 euros, rappelle la présidente.