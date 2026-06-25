L'Afrique du Sud qui l'emporte face à la Corée du Sud et s'offre une qualification historique

L'Afrique du Sud qui l'emporte face à la Corée du Sud et s'offre une qualification historique

Opposée à la Corée du Sud, l'Afrique du Sud a déjoué les pronostics en s'imposant face aux Guerriers Taegeuk (1-0). Les Bafana Bafana récupèrent donc la deuxième place du classement de ce groupe A et verront les 16es de finale pour la première fois de leur histoire.

Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud

But : Maseko (63 e ) pour les Bafana Bafana

Alors que les positions pouvaient encore bouger dans ce groupe A où seul le Mexique était assuré de voir la suite de la compétition, l’Afrique du Sud a signe le gros coup de la journée. Un succès précieux face à la Corée du Sud grâce à la réalisation de Thapelo Maseko qui assure la deuxième place et la qualification aux Bafana Bafana.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com