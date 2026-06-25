La Bosnie-Herzégovine valide son billet pour les 16es

A jamais la première. Après son large succès face au Qatar mercredi soir lors du dernier match de poule (3-1), la Bosnie-Herzégovine est assurée de disputer les 16 es de finale pour la première fois de son histoire .

Assurée de finir parmi les huit meilleurs troisièmes

Un doute subsistait encore au coup de sifflet final, mais la défaite de l’Ecosse face au Brésil (0-3) a confirmé le bonheur des Zlatni ljiljani. En effet, cette nouvelle défaite de la Tartan Army a assuré aux Bosniens de faire partie des huit meilleurs troisièmes avec quatre points, derrière la Suisse et le Canada. Malgré les nombreuses rencontres qu’il reste à jouer, puisque neuf groupes n’ont pas encore rendu leur verdict, seules quatre équipes classées troisième passeront à la trappe. Une situation qui ne peut pas arriver à la Bosnie puisque les protégés de Sergej Babarez sont assurés de voir quatre équipes être moins bien classées à l’issue de cette troisième journée de compétition .…

LB pour SOFOOT.com