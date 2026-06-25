Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'ancien président du Stade de Reims, Jean-Pierre Maillart est décédé
information fournie par So Foot•25/06/2026 à 04:03
L'ancien président du Stade de Reims, Jean-Pierre Maillart est décédé
Triste nouvelle.
Le Stade de Reims a annoncé ce mercredi soir la disparition de Jean-Pierre Maillart
, l’un des anciens présidents du club champenois à l’âge de 82 ans.
Victoire 3-0 du Mexique sur une insignifiante Tchéquie. Une soirée marquée par l’entrée en jeu de Memo Ochoa, le seul à pouvoir s’asseoir à la table de Messi et CR7 en termes de nombres de coupe du monde disputée. Tchéquie 0-3 Mexique Buts : Chávez (55 e ), Quiñones ...
Lire la suite
Opposée à la Corée du Sud, l'Afrique du Sud a déjoué les pronostics en s'imposant face aux Guerriers Taegeuk (1-0). Les Bafana Bafana récupèrent donc la deuxième place du classement de ce groupe A et verront les 16es de finale pour la première fois de leur histoire. ...
Lire la suite
A jamais la première. Après son large succès face au Qatar mercredi soir lors du dernier match de poule (3-1), la Bosnie-Herzégovine est assurée de disputer les 16 es de finale pour la première fois de son histoire . Assurée de finir parmi les huit meilleurs troisièmes ...
Lire la suite
On y croyait plus. Outre la victoire du Brésil face à l’Écosse (0-3) et une première place assurée, la rencontre a également vu Neymar entrer en jeu avec le maillot de la Seleção pour la première fois depuis près de trois ans . Une attente de 982 jours Neymar n’avait ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer