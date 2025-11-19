Achraf Hakimi élu meilleur joueur africain 2025

Qui d’autre que lui ?

Grand artisan de la conquête du graal européen avec le PSG (en plus de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Supercoupe d’Europe), Achraf Hakimi a été récompensé ce mercredi soir à la cérémonie des CAF Awards. Le latéral droit du PSG, 6 e du Ballon d’Or en septembre dernier, a été nommé joueur africain de l’année 2025 , en devançant Mohamed Salah et Victor Osimhen au classement. Débarqué sur la scène en trottinette électrique pour supporter sa cheville blessée, l’international marocain reçoit son premier « ballon d’or africain ».…

TJ pour SOFOOT.com