Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 23:58

Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, mais il continue de contester les faits. Dans une interview accordée à l’émission « Clique », sur Canal+, diffusée en intégralité ce jeudi, le latéral du Paris Saint-Germain persiste et signe : « Je sais que ce dont on m’a accusé est un mensonge . Je sais qui je suis. Je sais que je n’ai rien fait et que je ne ferai jamais ça. J’ai toujours été à la disposition de la police. J’ai même demandé à leur parler pour donner ma version des faits. »

"Tout ce dont je suis accusé est faux" Clique x Achraf Hakimi, c’est jeudi 25 septembre sur l’app CANAL+ puis à 23H40 sur la chaîne CANAL+. pic.twitter.com/iyWO49jqKZ…

EL pour SOFOOT.com

