Accusé de plusieurs agressions sexuelles, le sélectionneur de la Zambie enfin mis à pied

Bruce impuissant.

Lors de la Coupe du Monde féminine 2023, se déroulant en Australie et en Nouvelle-Zélande, le coach de la Zambie Bruce Mwape a avait été accusé d’avoir caressé les seins d’une employée de la FIFA, ainsi que de multiples abus sur ses joueuses , comme l’avait rapporté un témoignage anonyme d’une d’entre elles au Guardian . Les enquêtes menées par la FIFA, le CIO (Comité International Olympique) ainsi que la police locale, ont amené la mise à pied du coach de 64 ans un an et demi plus tard. Alors que sa fédération avait fait l’autruche durant toute la période, la pression de la FIFA a fait son œuvre.…

BGC pour SOFOOT.com