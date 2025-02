Accusé de conflit d’intérêt, l’arbitre d’Osasuna-Real Madrid sort du silence

La saga continue !

Critiqué, menacé de mort et même mis à l’écart de la prochaine journée de Liga, José Luis Munuera Montero accumule les ennuis depuis le controversé Osasuna-Real Madrid (1-1). Comme ce n’était pas suffisant, c’est désormais la fédération espagnole que l’arbitre de 41 ans a sur le dos . Selon AS , il pourrait être accusé de conflit d’intérêt après avoir lancé une société de gestion sportive (du nom de Talentus Sports) qui travaille avec des instances comme la Liga ou l’UEFA et des clubs de football européens (Atlético de Madrid, Manchester City et même le PSG).…

TJ pour SOFOOT.com