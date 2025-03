"Accord pour des contacts réguliers" : les chefs de la CIA et de l'espionnage russe ont parlé au téléphone

Les deux services veulent "contribuer aux garanties de la stabilité et la sécurité internationales, ainsi qu'à la baisse de la confrontation dans les relations entre Moscou et Washington".

( AFP / SAUL LOEB )

C'est leur premier échange depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Les chefs de la CIA, John Ratcliffe et du Service de renseignement extérieur russe (SVR), Sergueï Narychkine, ont eu un échange téléphonique, ont rapporté mercredi 12 mars les agences de presse russes.

"Le 11 mars 2025, un entretien téléphonique entre le directeur du SVR Sergueï Narychkine et le chef de la CIA américaine John Ratcliffe a eu lieu", a indiqué l'agence officielle TASS en citant un communiqué du SVR.

Il s'agit du premier contact entre les deux responsables depuis l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump en janvier et d' un rare échange entre les services de renseignement russe et américain depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

Faire baisser les tensions en Washington et Moscou

Lors de cette conversation, Narychkine et Ratcliffe se sont mis d'"accord pour des contacts réguliers" entre le SVR et la CIA "afin de contribuer aux garanties de la stabilité et la sécurité internationales, ainsi qu'à la baisse de la confrontation dans les relations entre Moscou et Washington", selon le communiqué cité par TASS.

L'annonce de cet entretien téléphonique intervient alors que l'Ukraine a accepté mardi une proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, se disant "prête pour la paix" après plus de trois ans du conflit et appelant Moscou à se prononcer, à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie saoudite.

Lors de ces entretiens, en l'absence de la Russie, Washington a annoncé en retour la levée "immédiate" de la suspension de l'aide militaire à Kiev , qui comprend notamment le partage de renseignement avec l'Ukraine.