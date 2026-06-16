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Accord au G7 pour sanctionner le pétrole et le gaz russes-source
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 13:16

Les dirigeants du G7 sont convenus d'accroître la pression sur la Russie pour l'inciter à mettre fin à la guerre en Ukraine, notamment au moyen de sanctions contre son pétrole et son gaz naturel, a déclaré mardi à Reuters une source diplomatique française.

(Reportage de Michel Rose, rédigé par Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier
G7 Evian
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