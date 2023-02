Accident de Pierre Palmade : « La cocaïne n’est plus la drogue de l’élite »

Une drogue qui lui « a gâché la vie »… Mais aussi celle des passagers du véhicule qu'il a percuté. L'humoriste Pierre Palmade était positif à la cocaïne lors de son accident de voiture du vendredi 10 février, dans lequel il a blessé grièvement trois personnes, dont une femme enceinte, qui a perdu son bébé, et un enfant, dont le pronostic vital est toujours engagé ce mardi 14 février.

La cocaïne, il y est accro depuis trente ans et s'y réfugie pour oublier ses tracas. Un poison qui le rongeait à petit feu mais dont il peinait à se sortir malgré sa prise de conscience. « Ça fait dix ans que j'essaie de décrocher, racontait-il à Europe 1 en 2019. Je commence à y arriver, mais c'est dur, il y a des rechutes. » Décryptage avec le professeur Laurent Karila, addictologue à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et animateur du podcast Addiktion .

Pierre Palmade : la drogue, sa mauvaise compagne de vie

Le Point : Quel effet la cocaïne produit-elle sur le consommateur ?

Laurent Karila : C'est une drogue psychostimulante, qui monte et descend, comme au sommet d'un triangle. En phase montante, on a des effets magiques : c'est l'euphorie, la mégalomanie, la toute-puissance, la désinhibition, les pulsions sexuelles… Puis vient la descente, comme une dépression. Ça, c'est quand on en prend une fois…

À quel

... Source LePoint.fr