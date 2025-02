Accès au Trésor américain accordé à Elon Musk : un responsable du ministère évoque une autorisation de modification accordée "par erreur"

L'accès avait été donné, via un ordinateur portable du Trésor, à Marko Elez, 25 ans, qui a depuis démissionné après la révélations de tweets racistes et eugénistes.

Elon Musk et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 février 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

L'équipe d'Elon Musk s'est vue accorder la possibilité de modifier le système de paiement du département américain du Trésor "par erreur", a assuré un responsable du ministère, dans une déclaration sous serment déposée mardi 11 février auprès d'un juge fédéral.

La déclaration a été déposée dans le cadre d' un recours concernant l'accès de la commission sur l'efficacité gouvernemental e (Doge), voulue par le président Donald Trump, au système de paiement sécurisé (SPS) du département du Trésor. Selon le document que l' AFP a pu consulter, le membre du Doge devait recevoir un accès pour étudier une base de données sous la supervision du bureau du service budgétaire (BFS) du Trésor, mais en aucun cas pour être en mesure de la modifier.

"Il a été découvert que l'accès à la base de données du SPS donné le 5 février avait été configuré par erreur avec une permission de lecture/écriture au lieu de lecture uniquement ", a déclaré Joseph Gioeli, responsable du BFS, dans sa déclaration. "Une enquête technico-légale a été immédiatement menée concernant l'ensemble des actions réalisées. Les premiers éléments ont permis de conclure que les interactions se sont inscrites dans le cadre de sessions supervisées et qu'aucun acte non autorisé n'avait été réalisé", a-t-il ajouté.

L'accès avait été donné, via un ordinateur portable du Trésor, à Marko Elez, 25 ans. Cela a suscité une levée de boucliers et des inquiétudes quant au respect des données personnelles des Américains mais également du fait de la capacité de Marko Elez à modifier la distribution des fonds fédéraux déboursés par le Trésor .

Pas des employés fédéraux

Marko Elez a été poussé à la démission vendredi après la publication par le Wall Street Journal de ses liens avec un compte X aux multiples posts racistes ou prônant l'eugénisme .

Un autre membre du Doge, Thomas Krause, a également adressé mardi une déclaration sous serment au même juge, précisant être employé par le Trésor et non rémunéré, en tant que "conseiller en technologie et modernisation du département", avec un rôle de "secrétaire assistant au Budget, bien que je n'ai encore assumé effectivement ces fonctions". Thomas Krause apparaît bien dans l'organigramme du département du Trésor sous ce titre.

"Bien que je sois en coordination avec des responsables du Doge, que je les tienne régulièrement informés des progrès de l'équipe et que je reçoive des directives de haut niveau de leur part, je ne suis pas un employé du Doge" a-t-il précisé dans sa déclaration, ajoutant que l'équipe de la commission au sein du Trésor se composait de lui-même et Marko Elez.

Le Doge n'a pas de statut fédéral, ce qui exigerait l'approbation du Congrès, et ni Elon Musk ni les membres de Doge ne sont des employés fédéraux ou des fonctionnaires gouvernementaux . L'incertitude demeure également quant à la question de savoir à qui la commission rend des comptes.

Ancien employé de SpaceX, Marko Elez a obtenu l'autorisation d'accéder au SPS du Trésor américain, qui est chargé de distribuer des milliers de milliards de dollars de fonds fédéraux. Une décision de justice avant sa démission, le 6 février, avait limité son accès à la simple consultation après les inquiétudes exprimées par des associations et des élus démocrates, qui s'interrogeaient quant aux "conséquences sur la sécurité nationale et économique".