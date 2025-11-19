 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aboubakar Kamara : « Ranieri a dit à la presse qu’il voulait me tuer »
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 23:56

Aboubakar Kamara : « Ranieri a dit à la presse qu’il voulait me tuer »

Aboubakar Kamara : « Ranieri a dit à la presse qu’il voulait me tuer »

À 30 ans et après avoir déjà connu sept pays, le fantasque Aboubakar Kamara, alias AK-47, évolue depuis cet été à Kanchanaburi, en Thaïlande. Avec pas mal d’autodérision, l’attaquant raconte 10 ans d’une carrière insolite, à l’image du bonhomme.

Qu’est-ce qui t’a amené en Thaïlande cet été ?

Je suis un petit globe-trotter. (Rires.) Honnêtement, je suis presque arrivé ici un peu par hasard. J’ai toujours adoré voyager. Ça date de quand j’étais ado et que je faisais encore de l’athlétisme, jusqu’à mes 15-16 ans. Mes premiers voyages étaient les départs en compétition aux quatre coins de la France, à Lyon, à Clermont-Ferrand, etc. C’est ça qui m’a fait sortir de ma cité de Cergy pour la première fois et donné le goût des voyages.…

Par Adrien Cornu, à Kanchanaburi pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank