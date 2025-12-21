Abline redonne le sourire à Nantes

Y a pas de fatigue qui soit !

Strasbourg a réussi ses débuts en Coupe de France ce dimanche pour ce qui était déjà le 25 e match du Racing cette saison. Valentin Barco a régalé avec deux passes décisives pour Julio Enciso, déjà buteur jeudi en C4, puis Ismaël Doukouré, à la réception de son coup franc. Invaincu depuis neuf matchs, Dunkerque a dû s’incliner malgré la réduction du score de Thomas Robinet sur penalty (2-1).…

