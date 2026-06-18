Abdulkodir Khusanov découpe Luis Diaz... et un caméraman
Il est arrivé comme un pélican. L’ancien défenseur lensois Abdukodir Khusanov a certes un bon pied, mais il est aussi connu pour ses interventions rugueuses de défenseur central, parfois même dangereuses. Ça n’a pas manqué lors de la rencontre entre l’Ouzbékistan et la Colombie (1-3) puisque le Cityzen a manqué son intervention sur Luis Díaz avant de terminer sa course dans les genoux d’un caméraman qui filmait l’action en bord de terrain.
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