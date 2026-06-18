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Dans la folie de Guadalajara
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 12:14

Dans la folie de Guadalajara

Dans la folie de Guadalajara

Le Mexique joue dans la nuit de jeudi à vendredi contre la Corée du Sud, mais Guadalajara n’a pas attendu El Tri pour faire monter la température d’un match qui s’annonce bouillant. Résumé d’une soirée qui aura fait le bonheur des carrossiers locaux.

Il est 23 heures du soir, et Mana salue enfin la foule amassée sur la Glorieta Minerva, lieu de rassemblement de tout Guadalajara lors des grands événements populaires, bons ou mauvais. Le groupe de vieux rockeurs mexicains, qui a participé à la cérémonie d’ouverture du Mondial, a chanté des chansons d’amour impossibles pendant trois heures. Mais les habitants de la capitale de Jalisco n’en ont pas assez. Des milliers de personnes convergent vers l’avenue Chapultepec, située en centre ville pour s’envoyer une dernière Tecate en espérant qu’une connerie leur vienne à l’esprit. Alberto est le premier à embraser la foule en dégommant la roue arrière de sa moto sur le bitume. « Je m’en fous complètement d’y laisser mon pneu, on est ici pour s’amuser », sourit le motard avant de s’évanouir sur l’avenue en faisant une roue arrière, là encore sous un tonnerre de cris de joie.

Par Javier Prieto Santos, à Guadalajara pour SOFOOT.com

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