Abdeslam Ouaddou est sorti de l'hôpital
Plus de peur que de mal.
Entraîneur des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Abdeslam Ouaddou a quitté l’hôpital ce mercredi, trois jours après le grave accident de la route dont il a été victime au pays de Nelson Mandela. D’après L’Équipe , l’ancien défenseur de l’AS Nancy Lorraine serait ressorti de cette collision avec une fracture à un coude et des douleurs à l’épaule. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer