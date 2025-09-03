 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abdeslam Ouaddou est sorti de l'hôpital
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 15:18

Plus de peur que de mal.

Entraîneur des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Abdeslam Ouaddou a quitté l’hôpital ce mercredi, trois jours après le grave accident de la route dont il a été victime au pays de Nelson Mandela. D’après L’Équipe , l’ancien défenseur de l’AS Nancy Lorraine serait ressorti de cette collision avec une fracture à un coude et des douleurs à l’épaule.

MBC pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

