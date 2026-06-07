A Saint-Denis, Mélenchon juge qu'un "grand changement est à portée de main"

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy
Le candidat de La France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a appelé dimanche à concrétiser la possibilité d'un "grand changement", lors de son premier grand meeting de campagne à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ville remportée par son camp aux élections municipales de mars.
Le leader insoumis de 74 ans s'est adressé à plusieurs milliers de personnes réunies devant la basilique de Saint-Denis aux côtés du maire de la ville, Bally Bagayoko.
"La première force politique de la gauche et du changement la voici !", a-t-il déclaré. "Un grand changement est à portée de main", a ajouté le chantre de la "Nouvelle France", demandant à chacun des sympathisants de LFI de faire changer d'avis à trois personnes et de les amener à voter pour son mouvement.
Faisant valoir qu'il n'a obtenu que 420.000 voix de moins que la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon a déclaré : "Notre pays n'est pas raciste, il n'est pas fasciste (...), la victoire est possible."
"Peuple de France, depuis Saint-Denis, tout est à notre portée", a-t-il lancé, plaidant pêle-mêle pour "une sixième république", une "autonomie étendue" de la Corse, l'indépendance de la "Calédonie Kanaky" ou encore "la nationalisation d'ArcelorMittal".
Sur le plan international, Jean-Luc Mélenchon a également proposé une pétition européenne "pour exiger la fin de l'accord commercial avec Israël" et défendu l'idée de reconnaître l'esclavage comme étant un "crime contre l'humanité".
Pour sa quatrième participation à l'élection présidentielle, le leader insoumis espère accéder au second tour avec un programme comprenant des mesures pour le logement et le pouvoir d'achat des classes populaires, des augmentations d'impôts pour les entreprises et les Français les plus aisés.
Pour l'heure, les sondages mettent le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête des intentions de vote au premier tour.
Face à une gauche et un centre désunis, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages qui le voient accéder au second tour dans certaines configurations.
(Rédigé par Elizabeth Pineau, avec Benjamin Mallet)
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