A Saint-Denis, Mélenchon juge qu'un "grand changement est à portée de main"

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy

Le candidat de La ‌France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a appelé dimanche à concrétiser la possibilité ​d'un "grand changement", lors de son premier grand meeting de campagne à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ville remportée par son camp aux élections municipales de mars.

Le leader insoumis de 74 ​ans s'est adressé à plusieurs milliers de personnes réunies devant la basilique de Saint-Denis aux côtés du maire ​de la ville, Bally Bagayoko.

"La première ⁠force politique de la gauche et du changement la voici !", a-t-il déclaré. "Un ‌grand changement est à portée de main", a ajouté le chantre de la "Nouvelle France", demandant à chacun des sympathisants de LFI de ​faire changer d'avis à ‌trois personnes et de les amener à voter pour son ⁠mouvement.

Faisant valoir qu'il n'a obtenu que 420.000 voix de moins que la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, ⁠Jean-Luc Mélenchon a ‌déclaré : "Notre pays n'est pas raciste, il n'est pas fasciste (...), la victoire ⁠est possible."

"Peuple de France, depuis Saint-Denis, tout est à notre portée", a-t-il ‌lancé, plaidant pêle-mêle pour "une sixième république", une "autonomie étendue" de la Corse, ⁠l'indépendance de la "Calédonie Kanaky" ou encore "la nationalisation d'ArcelorMittal".

Sur le plan ⁠international, Jean-Luc Mélenchon a ‌également proposé une pétition européenne "pour exiger la fin de l'accord commercial avec Israël" ​et défendu l'idée de reconnaître l'esclavage comme ‌étant un "crime contre l'humanité".

Pour sa quatrième participation à l'élection présidentielle, le leader insoumis espère accéder au ​second tour avec un programme comprenant des mesures pour le logement et le pouvoir d'achat des classes populaires, des augmentations d'impôts pour les entreprises et ⁠les Français les plus aisés.

Pour l'heure, les sondages mettent le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête des intentions de vote au premier tour.

Face à une gauche et un centre désunis, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages qui le voient accéder au second tour dans certaines configurations.

(Rédigé par Elizabeth ​Pineau, avec Benjamin Mallet)