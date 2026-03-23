À Roubaix, les habitants veulent "donner une chance" au nouveau maire LFI

David Guiraud, candidat de La France Insoumise (LFI) à la mairie de Roubaix, célèbre sa victoire au second tour à Roubaix, le 22 mars 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

"Il y a un sacré boulot": au lendemain de l'élection du député LFI David Guiraud à la mairie de Roubaix (Nord), beaucoup d'habitants veulent lui "donner une chance", tout en restant prudents face à ses promesses de campagne.

Pascal Masure, 65 ans, retraité roubaisien, rencontré lundi sur la Grand-Place où est situé l'hôtel de ville, n'est "pas très optimiste": il dit avoir lu les 400 propositions du programme de David Guiraud et craint que nombre d'entre elles ne puissent être réalisées durant son mandat.

"Peut-être qu'il fera des choses bien", mais "il y a un sacré boulot à Roubaix", souligne M. Masure.

Il confie avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon par le passé mais ne pas avoir voté pour son parti aux municipales, et soulève aussi des questionnements par rapport à la Métropole européenne de Lille (Mel), où LFI va faire son entrée mais pourrait être isolée.

David Guiraud, 33 ans, a été élu dimanche avec 53,19% des voix dans cette ville populaire et métissée de près de 100.000 habitants de la banlieue lilloise, autrefois riche grâce à son industrie textile mais en crise depuis des décennies.

- "Abstention phénoménale" -

Rencontrée sur le chemin de ses courses dans le centre de Roubaix, Élisabeth Valéry, 64 ans, souhaite "bon courage, sincèrement", à M. Guiraud, mais dit avoir "très peur" de "l'instrumentalisation des clivages politiques, religieux, sociaux" par LFI.

Cette retraitée de l’Éducation nationale, qui a voté pour l'autre candidat de gauche présent au second tour, déplore aussi "l'abstention phénoménale, abyssale, qui est là dans cette ville depuis très longtemps" et que "finalement personne n'a réussi à combattre".

Au second tour, 62,52% des électeurs roubaisiens se sont abstenus, un chiffre stable par rapport au premier tour.

David Guiraud "plaît vraiment" à Samira Zahaf, 58 ans, mère au foyer roubaisienne, car "il parle de la jeunesse, il parle du changement, il parle de ce racisme qui n'a pas sa place dans la vie et la société, qu'il faut qu'on change", dit-elle.

"On va lui donner une chance, et j'espère qu'il va réussir", conclut-elle.

Pour Smaïl, 65 ans, l'élection de M. Guiraud est aussi "une grande victoire": "pour une fois, on aspire au renouveau. Roubaix, c'est une chouette ville. Elle a été longtemps décriée, à tort".

- Marge de manœuvre limitée -

David Guiraud s'est de nouveau dit lundi "très heureux et très fier" de sa victoire, tout en étant conscient d'avoir "beaucoup de responsabilités".

Jean-Luc Melenchon (G) et David Guiraud à Lille le 19 mars 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

"On ne voulait pas juste gagner, on veut qu'il y ait un engouement pour nous pousser, parce que les combats ne seront pas faciles", a-t-il déclaré à l'AFP après un selfie avec un passant.

Il espère pouvoir lancer dès cette semaine "les dossiers prioritaires", citant notamment "la rénovation urbaine" et le déploiement de permanences de proximité dans "les mairies de quartier".

Mais beaucoup dépendra du bon vouloir de la Métropole européenne de Lille, rappelle à l'AFP le politologue Pierre Mathiot: "Roubaix est quand même très difficile à gérer", notamment car elle "a besoin des financements de la Mel pour beaucoup d'éléments de son développement futur".

Selon lui, "David Guiraud a intérêt à distinguer entre des prises de position insoumises et une gestion qui sera beaucoup plus pragmatique" de sa ville. Le nouveau maire de Roubaix devra ainsi être "très attentif aux équilibres politiques métropolitains, et donc avoir de bonnes relations avec l'exécutif" de la Mel, analyse le politologue.