À Rennes, l'enfer du décor

Habib Beye sera bien sur le banc du Stade rennais à Toulouse, mercredi, mais le club breton a vécu un début de semaine agité et la crise d'automne est déjà là, après un début de saison décevant. Avec la sensation que rien ne change depuis deux ans et le début d'un cercle vicieux interminable rythmé par des mauvais choix et une grande instabilité. À quand le bout du tunnel ?

Les feuilles mortes jonchent les trottoirs, la France a changé d’heure et la première tempête de la saison, Benjamin, a pointé le bout de son nez : l’automne est bien là, cette fois, et le Stade rennais n’a pas oublié de plonger dans la crise pour respecter le retour d’une tradition qui ferait presque sourire si elle n’était pas aussi désespérante. Il régnait une ambiance de Toussaint avant l’heure, ce dimanche au Roazhon Park, au coup de sifflet final du match perdu contre Nice (1-2), après une première période insipide et malgré une dernière demi-heure où les Rennais auraient sans doute mérité d’aller chercher un énième 2-2.

C’était la deuxième défaite de la saison, seulement, mais une cinquième rencontre d’affilée sans gagner, soit la pire série en championnat depuis octobre-novembre 2023. À l’époque, cette disette avait poussé Bruno Genesio à rendre son tablier pour ce qui ressemble, avec deux ans de recul, au moment de la bascule du mauvais côté pour un club qui s’est depuis enfermé dans un interminable cercle vicieux, sans trop savoir quand arrivera le bout du tunnel.…

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com