À quoi ressemblerait le mercato idéal de l’Olympique lyonnais, version Ligue 2 ?

Alors qu’il est désormais sur le fil du rasoir et n’est plus qu’à un appel d’être relégué en Ligue 2, l’OL va devoir faire le tri dans son effectif et faire entrer quelques liquidités. Sans même compter les joueurs qui ne souhaiteront pas continuer en deuxième division, voilà une liste de 11 joueurs que les Lyonnais seraient bien inspirés de recruter pour l’objectif montée.

→ Anthony Lopes, gardien :

Alors qu’il a quitté le Rhône il y a moins de six mois, pour signer librement à Nantes, l’ancien capitaine des Gones pourrait bien revenir avec l’étiquette de sauveur dans sa maison de toujours. Libre le 30 juin prochain, le gardien Portugais a tout ce qu’il faut pour évoluer en Ligue 2. Une immense expérience du haut niveau (489 matchs à Lyon), l’envie de redorer le blason de club et des qualités sur sa ligne. Ce serait en plus un bon moyen de calmer la gronde des supporters en leur ramenant un de leurs chouchous, et le départ probable de Lucas Perri.

→ Aliou Thiaré, défenseur central :

Cette saison, Aliou Thiaré a été une pièce maîtresse de la montée de l’AS Nancy en Ligue 2, premier de National. À 21 ans, le Sénégalais a disputé 29 matchs sur 32 possibles dont 26 en tant que titulaire. Prêté par le HAC, le défenseur s’est imposé tout en haut de la hiérarchie des défenseurs de Nancy et a été nommé dans le onze de l’année en National. Du haut de son mètre 97, il semble tailler pour aller plus haut, et devrait intéresser bon nombre de clubs cet été. Peut-être encore un peu frais pour évoluer dès la mi-août en Ligue 1, il pourrait continuer de s’aguerrir dans son antichambre. Du côté du Groupama, en remplacement de Moussa Niakhaté ?…

Par Étienne Braunstedter, Eliott Dumont, Louis Guichard et Ferdinand Walter, avec Julien Faure pour SOFOOT.com