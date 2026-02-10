 Aller au contenu principal
À Pescara, il suffisait d'Insigne
10/02/2026

Sans club depuis le début de la saison, Lorenzo Insigne a fini par poser ses valises à Pescara, lanterne rouge de Serie B. Un retour aux sources pour l’ailier italien, qui y a connu les premières grandes heures de sa carrière il y a presque quinze ans. Alors qu’il pourrait faire ses premiers pas ce mardi soir face à Catanzaro, histoire de retrouvailles sans doute moins évidentes que nécessaires, à l’heure où Insigne comme Pescara cherchent à retrouver leur grandeur passée.

À quoi pense Lorenzo Insigne, un jour d’été 2025, alors qu’il vient de résilier son contrat avec Toronto ? À sa dernière saison toute tristoune en MLS, soldée par un petit but en douze matchs ? À des plans d’avenir, dans l’espoir de s’offrir une dernière aventure au plus haut niveau ? À moins qu’à 34 ans, Lorenzo Insigne ne commence tranquillement à rembobiner le fil de sa carrière. Et de penser, rêveur, aux premières fois où son nom fut scandé par des milliers de supporters, cette année-là dans les Abruzzes.

Ce vendredi soir d’août, les supporters de Pescara sont peut-être eux aussi empreints de mélancolie. Assis dans les tribunes du stade Adriatique, ils assistent impuissants à une cuisante défaite des Delfini face à Cesena, en ouverture de Serie B. À chaque but encaissé, au moindre mouvement collectif brouillon, se remémorent-ils un temps pas si lointain où quelques gamins pétris de talent illuminaient cette même pelouse ? Cela tombe bien, cinq mois plus tard, la saison toujours morose à Pescara, mais le frisson Insigne est de retour auprès de cet amour qui aurait pu rester éphémère.…

Par Cyrus Mohammady--Foëx pour SOFOOT.com

