À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 23:57

À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar

À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar

La balle est dans son camp.

Carlo Ancelotti n’attend que Neymar. Désormais sélectionneur du Brésil, l’ex-coach du Real Madrid n’est pas fermé à un retour du Ney dans la Seleção , à quelques conditions toutefois. Dans un entretien accordé ce samedi à L’Équipe , Don Carlo est très clair concernant le numéro dix de Santos. « Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars. »

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
