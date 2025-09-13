À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar

La balle est dans son camp.

Carlo Ancelotti n’attend que Neymar. Désormais sélectionneur du Brésil, l’ex-coach du Real Madrid n’est pas fermé à un retour du Ney dans la Seleção , à quelques conditions toutefois. Dans un entretien accordé ce samedi à L’Équipe , Don Carlo est très clair concernant le numéro dix de Santos. « Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars. » …

TJ pour SOFOOT.com