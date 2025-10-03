 Aller au contenu principal
À Mayotte, le football est suspendu après l’agression d’un arbitre
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 12:19

À Mayotte, le football est suspendu après l'agression d'un arbitre

À Mayotte, le football est suspendu après l’agression d’un arbitre

Ça continue, encore et encore.

Un match de Régional 2 à Vahibé a basculé dans la violence la semaine dernière à Mayotte. Après une décision contestée, l ’arbitre a été violemment pris à partie par le gardien de l’équipe locale, d’un coup de pied sur ses parties intimes , ce qui a obligé l’interruption de la rencontre.…

