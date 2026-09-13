À la veille de la réunion de la Fed, Trump estime que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dernières données sur l'inflation confortent l'idée que la Fed relèvera mercredi la fourchette de ses taux directeurs

* Trump réitère sa menace de cesser tout commerce avec les pays avec lesquels les États-Unis enregistrent des déficits, à moins que la Fed ne baisse ses taux

* Hassett affirme que Trump défendra avant tout l'indépendance du président de la Fed, Kevin Warsh

* Les droits de douane et les prix élevés de l'énergie maintiennent l'inflation à un niveau élevé à l'approche des élections de mi-mandat

(Ajout d'éléments de contexte et de commentaires supplémentaires de Trump, voir les paragraphes 3-4 et 10)

par Bo Erickson, Padraic Halpin et Conor Humphries

“Aucun pays ne devrait avoir des taux d'intérêt plus bas que les États-Unis”, a déclaré dimanche le président Donald Trump, à quelques jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

S'adressant aux journalistes lors du tournoi de golf de l'Irish Open, M. Trump a déclaré qu'il ne savait pas si les responsables de la Fed relèveraient les taux d'intérêt lors de leur réunion de cette semaine. Il a toutefois ajouté que les États-Unis “devraient appliquer le taux d'intérêt le plus bas au monde”, quelles que soient les indications fournies par les données de la Réserve fédérale concernant l'inflation et l'économie.

L’indice des prix à la consommation du ministère du Travail, un indicateur clé de l’inflation sous-jacente , a enregistré vendredi sa plus forte hausse en quatre mois. Cela a renforcé les anticipations selon lesquelles la banque centrale américaine relèvera la fourchette cible de son taux des fonds fédéraux, actuellement comprise entre 3,5 % et 3,75 %, à l’issue de la réunion de son Comité fédéral de l’open market (FOMC) mercredi.

Les pressions sur les prix restent élevées alors que l’économie fait face aux hausses des droits de douane instaurées par Trump et à la flambée des prix de l’énergie liée au conflit avec l’Iran. Au sein de la Fed, nombreux sont ceux qui craignent que plus l’inflation restera élevée, plus il sera coûteux de la ramener à son objectif.

Les gouverneurs de la banque centrale se réunissent à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat, qui détermineront si les républicains conserveront leur faible majorité au sein des deux chambres du Congrès américain. Une hausse des taux pourrait aggraver les inquiétudes des électeurs concernant le pouvoir d'achat, selon de récents sondages Reuters/Ipsos .

La cote de popularité de Trump a chuté à mesure que l’inflation persistait. Il a affirmé que les niveaux des taux d’intérêt fixés par la Fed avaient favorisé d’autres pays au détriment des États-Unis.

“J’en sais plus que quiconque sur les formules, et avec le meilleur crédit au monde, nous enrichissons les autres pays”, a déclaré Trump dimanche.

Le président, qui critique régulièrement l’ancien président de la Fed Jay Powell, s’est montré plus favorable à la direction de la Fed depuis que son propre candidat à la présidence, Kevin Warsh, a pris ses fonctions en début d’année. Mais Trump a récemment clarifié ses exigences.

“BAISSEZ LES TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT”, a posté Trump sur les réseaux sociaux il y a deux semaines.

Dans des propos supplémentaires tenus aux journalistes plus tard dans la journée de dimanche, avant de monter à bord d’un avion pour rentrer aux États-Unis, M. Trump a réitéré cette menace et a déclaré: “Nous ne voulons pas avoir de déficits avec d’autres pays. Nous voulons avoir des excédents ou, au moins, atteindre l’équilibre.”

Trump “défendra avant tout l’indépendance de Kevin Warsh”, quelle que soit la décision de la Fed concernant les taux d’intérêt, a déclaré Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, à l’émission “Fox News Sunday”.

Mais M. Hassett a également souligné les préférences de M. Trump lui-même, affirmant que si la Fed relevait ses taux, “je suis sûr qu’il ne s’en réjouirait pas outre mesure”.