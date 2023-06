À la une de l’actu ce vendredi 2 juin...

Note. Fin avril, l'agence de notation Fitcha baissé la note de la France de AA à AA-. Ce vendredi 2 juin, c'est au tour de l'agence S1P Global Ratings. « Si S&P fait bien son boulot, notre note devrait être abaissée, vu nos fondamentaux et notre incapacité à réduire franchement la dette publique », analyse Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. Alors, doit-on s'inquiéter d'une nouvelle dégradation ? Les plus pessimistes craignent que cette mauvaise nouvelle ne vienne augmenter légèrement les taux, et donc la charge de notre dette, déjà bien pesante. Pour autant, la dégradation de la note de Fitch n'avait pas provoqué de fièvre sur les marchés financiers.Dette : doit-on s'inquiéter d'une nouvelle dégradation de notre note ?

Arsenal. Ce vendredi sonne la fin de l'examen en première lecture du projet de loi de programmation militaire. Cette loi prévoit une forte augmentation de budget et doit porter le budget militaire de la France à 69 milliards d'euros par an en 2030, contre 32 milliards dépensés en 2017. Les augmentations de budget ont été prévues par étapes de 3 milliards d'euros chaque année jusqu'en 2027, puis 4,3 milliards supplémentaires en 2028. Une allonge d'un milliard et demi d'euros a été négociée en plus pour l'année 2024 par le ministre Sébastien Lecornu, pour faire face au renouvellement de stocks de munitions dans le cadre de la mise

... Source LePoint.fr