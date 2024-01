À la une de l’actu ce jeudi 4 janvier…

Économie. Les chiffres de l'inflation pour le mois de décembre vont être publiés par l'Insee, ce jeudi 4 janvier. En novembre, l'inflation a poursuivi sa décrue en France, baissant à 3,5 % sur un an contre 4 % en octobre, selon l'Institut national de la statistique. Dans ses dernières prévisions publiées mi-décembre, l'Insee anticipe une inflation à 2,6 % sur un an en juin prochain, contre 3,7 % fin 2023 et autour de 6 % en début d'année. Après un sommet à presque 16 % au printemps, l'inflation des prix alimentaires marquerait nettement le pas, à 1,9 %. La Banque de France a, elle, prédit que l'inflation atteindrait 5,7 % en moyenne annuelle en 2023 et tomberait à 2,5 % en 2024, mesurée ici selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) permettant la comparaison entre pays européens.

Politique. Gérald Darmanin organise une réunion avec les préfets sur la loi immigration, « pour commencer à appliquer le texte ». Une réunion qui intervient alors que de potentiels problèmes d'inconstitutionnalité du texte ont été soulevés. Emmanuel Macron avait saisi le Conseil constitutionnel afin de vérifier si certaines mesures de la loi immigration respectent ou non la Constitution.

Diplomatie. Olivia Grégoire, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, se déplace en Chine. Elle se