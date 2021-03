À la une ce jeudi 18 mars

Coronavirus. Le Premier minsitre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront ce jeudi 18 mars à 18h une conférence de presse, au lendemain d'un Conseil de défense qui devait décider d'un éventuel reconfinement en Île-de-France. « Des mesures supplémentaires vont être prises » a prévenu le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Outre l'Île-de-France, d'autres régions, comme les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourraient être concernées par de nouvelles restrictions.

Covid-19 : « On n'est pas encore sortis de l'auberge », prévient Jean CastexVaccins. Après la suspension par plusieurs pays de l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, l'Agence européenne des médicaments (EMA) tiendra une réunion extraordinaire jeudi. Cette semaine, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, après le signalement d'effets secondaires « possibles » mais sans lien avéré à ce stade.

Vaccin AstraZeneca : pourquoi le suspendre ?International. Le parc Super Nintendo World va officiellement ouvrir ses portes à Osaka au Japon. D'abord prévu pour l'été 2020, puis repoussé au 4 février 2021 avant de voir son ouverture mise en suspens suite à la situation sanitaire au Japon, le parc

