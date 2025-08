À la recherche d'une porte de sortie, Jack Grealish pourrait bien filer à Everton

Loin d’être Big Jack Horner.

La bière, les copains et le football. Jack Grealish n’est pas un monstre, bien au contraire. C’est un lad par excellence, que l’on aime ou non. D’accord, il a disparu des radars depuis plusieurs mois à Manchester City, mais l’ailier en a encore sous la pédale . Et ça, Everton et David Moyes l’ont bien compris . Selon The Athletic et The Telegraph , le club de Liverpool aurait entamé des discussions pour ramener le petit Grealish sur un terrain.…

RFP pour SOFOOT.com