À la merci du pétrole : Cinq questions à la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La BCE se réunit jeudi

* Les marchés envisagent désormais une hausse des taux d'intérêt en 2026

* La flambée des prix de l'énergie, déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, assombrit les perspectives

(Mise à jour des prix de l'article publié vendredi et ajout de nouvelles du week-end) par Yoruk Bahceli et Stefano Rebaudo

La Banque centrale européenne se réunit jeudi, les traders pariant que la hausse des prix du pétrole pourrait la pousser à augmenter les taux d'intérêt dès cette année.

La guerre au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'un choc inflationniste dû à l'énergie à un moment où les souvenirs de la crise de 2022 qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont encore frais.

Les perspectives de la BCE sont désormais "entre les mains de généraux militaires", comme l'a déclaré une source à Reuters, alors que les responsables politiques pensaient être en bonne position il y a quelques semaines.

Voici cinq questions clés pour les marchés:

1/ Que fera la BCE jeudi?

Maintenir les taux à 2%. La durée du conflit et l'évolution des prix de l'énergie étant inconnues de tous, la BCE prendra acte de l'incertitude et sa présidente Christine Lagarde a déjà promis de faire tout ce qu'il faut pour contenir l'inflation.

"Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont dans une bonne position parce qu'ils ne savent pas s'ils sont dans une bonne position", a déclaré Reinhard Cluse, économiste européen en chef d'UBS. "Tout dépendra de la suite des événements

2/ La guerre est-elle synonyme d'un nouveau choc inflationniste?

L'inflation devrait augmenter, mais le fait que cela se transforme en choc dépendra de la durée du conflit et de la date à laquelle les pétroliers pourront à nouveau emprunter le détroit d'Ormuz .

Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie, frôlant les 120 dollars la semaine dernière LCOc1 .

À environ 105 dollars lundi, ils ont encore augmenté de plus de 40 % depuis le début de la guerre et de 70 % cette année. Les prix du gaz en Europe ont augmenté d'environ 60 % rien que ce mois-ci.

Cela augmenterait l'inflation de manière significative. Une analyse antérieure de la BCE a montré qu'une hausse permanente de 14 % des prix du pétrole et du gaz augmenterait l'inflation de 0,5 % et frapperait la croissance de 0,1 %, avec un impact similaire pendant une deuxième année avant de s'estomper.

Un produit dérivé que les investisseurs utilisent pour couvrir le risque d'inflation dans la zone euro au cours des deux prochaines années agrimpé à environ 2,70 %, contre 1,75 % avant la guerre. EUCPIZ2Y=TWEB

Avant le conflit, la BCE s'attendait à ce que l'inflation soit inférieure à son objectif de 2 % cette année et l'année prochaine, ce qui constituait un certain tampon.

Par rapport à 2022, les risques sont davantage orientés vers une baisse de la croissance que vers une hausse de l'inflation, a déclaré Davide Oneglia, économiste chez TS Lombard, étant donné que l'économie est loin d'avoir connu un boom post-pandémique où l'inflation était déjà en hausse. Le marché de l'emploi est également plus faible.

3/ Comment la BCE réagirait-elle à un choc d'inflation énergétique?

Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que la perspective d'une nouvelle baisse des taux cette année semble exclue et que les opérateurs tablent sur une hausse des taux cette année et sur une probabilité considérable d'une deuxième hausse d'ici la fin de l'année.

Echaudée par l'expérience de 2022, lorsqu'elle a manqué le début de ce qui s'est avéré être un choc inflationniste historique, la BCE se gardera probablement de qualifier l'inflation de "transitoire".

Les décideurs politiques semblent vouloir garder la tête froide , mais ont promis d'agir rapidement, uniquement s'ils pensent que l'inflation risque de s'enraciner dans des attentes inflationnistes, des revendications salariales ou des prix des biens plus élevés.

Certains économistes estiment qu'il faudrait que les prix du pétrole dépassent les 100 dollars pendant plusieurs mois et que ces effets de second tour soient avérés pour justifier une hausse des taux d'intérêt.

4/ Que révèlent les nouvelles projections de la BCE?

Les projections ne prendront en compte que les premiers jours de la guerre, et il est donc peu probable qu'elles rendent compte de l'ampleur de la flambée des prix de l'énergie. L'accent sera mis sur l'analyse des scénarios présentés par la BCE.

Le vice-président Luis de Guindos a déclaré qu'une telle analyse était probable, comme ce fut le cas lorsque la Russie a envahi l'Ukraine.

Les prix du pétrole avaient déjà commencé à augmenter avant le conflit et l'inflation de la zone euro a fait un bond inattendu le mois dernier , ce qui a exercé une pression à la hausse sur les projections présentées par la BCE en décembre.

5/ Lagarde ira-t-elle jusqu'au bout de son mandat à la BCE?

La présidente de la BCE, Mme Lagarde, a tenté d'atténuer les spéculations selon lesquelles elle pourrait quitter son poste plus tôt que prévu, sans pour autant apporter de démenti catégorique. Cela permettrait au président français Emmanuel Macron de participer à la nomination de son successeur.

La porte reste entrouverte à un départ anticipé. Les investisseurs considèrent l'ancien chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, et Pablo Hernandez De Cos, l'ancien chef de la banque centrale espagnole, comme deux candidats probables. Klaas Knot est considéré comme un faucon mais pragmatique et Pablo Hernandez De Cos comme un peu plus dovish. Ni l'un ni l'autre n'envisage de modifier le mode de fonctionnement de la BCE.

Les analystes notent que le choix d'un successeur est incertain étant donné que Mme Lagarde elle-même n'était pas candidate au départ en 2019 et qu'un nouveau dirigeant pourrait laisser une plus grande empreinte si l'inflation augmente.

Cependant, une nouvelle menace d'inflation augmente les chances que Mme Lagarde puisse terminer son mandat jusqu'en octobre 2027, a déclaré la Deutsche Bank.