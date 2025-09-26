 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
À la Meinau, le jour de grève est arrivé
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 01:11

À la Meinau, le jour de grève est arrivé

À la Meinau, le jour de grève est arrivé

Au moment de recevoir l’OM ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg retrouvera une Meinau qui silencieuse, puisque les ultras alsaciens ont annoncé qu'ils resteraient muets jusqu’à nouvel ordre. Un nouvel épisode dans leur conflit avec la direction et son multi-propriétaire BlueCo, une semaine après l’annonce des mesures de rétorsion à l’encontre de quatre associations de supporters.

Il paraît qu’une image vaut mille mots, même si parfois, elle en suscite bien plus. À Strasbourg, difficile de mieux illustrer la perte de souveraineté du club face à son grand frère résident à Chelsea qu’en montrant son capitaine tout sourire portant la liquette de son futur employeur trois matchs après la reprise du turbin. Réaction en chaîne oblige, l’annonce précoce du transfert – pourtant attendu – de Emmanuel Emegha a donc mis le feu aux poudres, entraînant une passe d’armes entre plusieurs groupes de supporters et le coach adoubé par Blueco, Liam Rosenior, suivi de l’annonce d’une série de mesures de rétorsion à l’encontre ces quatre mêmes associations de supporters (les Ultra Boys 90, le Kop Ciel & Blanc, Pariser Section et la Fédération des supporters du Racing).

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!…

Tous propos recueillis par BB, sauf mentions.

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank