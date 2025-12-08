A Francfort, la célèbre sculpture de l'euro sauvée de la disparition

The sculpture depicting the Euro currency symbol in Frankfurt am Main ( AFP / ANDRE PAIN )

A Francfort, l'imposante sculpture bleue et jaune représentant le symbole de l'euro, élément majeur de curiosité dans la ville abritant la BCE, a été sauvée d'une possible disparition, selon un accord dévoilé lundi par la municipalité.

Installée au cœur de la ville au bord du Main, sur la Willy-Brandt Platz, l’œuvre "sera préservée" grâce à l'engagement conjoint de la ville de Francfort, de la Banque centrale européenne et de la branche francfortoise de l'association proeuropéenne "Europa Union" (EUF), a déclaré Eileen O'Sullivan, adjointe au maire, lors d'une conférence de presse.

Cette solution intervient après "des années de discussions et un avenir devenu incertain", en raison de coûts d'entretien élevés et du retrait de sponsors, a-t-elle ajouté.

Un budget annuel de 50.000 euros a été arrêté, financé pour 30.000 euros par la Ville et complété par la BCE, qui a élu domicile dans la métropole financière depuis ses premiers débuts en 1998.

L'imposante installation lumineuse, haute de 14 mètres et pesant 50 tonnes, remonte à fin 2001, juste avant la mise en circulation des billets et pièces en euro au 1ᵉʳ janvier 2002.

Conçue par l'artiste allemand Ottmar Hörl, elle a été érigée devant l'ancien siège de la BCE, représentant un euro entouré de douze étoiles.

Avec le temps, c'est devenu l'objet "le plus photographié de la ville", assure Mme O'Sullivan.

"C'est beau, ça m'impressionne", confie Nathalia, une jeune touriste venue du Pays basque avec un groupe d'amies, rencontrée devant le monument.

L'éclairage, mais aussi les réparations suite à des actes de vandalisme — jusqu'à 15.000 euros pour une étoile détruite à coups de pied — sont les principales dépenses à couvrir, à côté de l'assurance et l'inspection périodique de l'organisme TÜV.

Ce dernier a dernièrement dressé une liste d'améliorations à effectuer "pour 30.000 euros", a fait valoir Manfred Pohl, président du Frankfurter Kultur Komitee, l'association locale qui détenait jusqu'ici la sculpture avant de passer la main à l'EUF.

Le déménagement de la BCE en 2014 dans une tour flambant neuf à l'est de la ville avait déjà failli causer la disparition de l’œuvre.

Sa dernière grande rénovation, avec l'installation de plus de 2.000 ampoules LED, remonte à 2015.