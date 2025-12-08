 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Francfort, la célèbre sculpture de l'euro sauvée de la disparition
information fournie par AFP 08/12/2025 à 14:17

The sculpture depicting the Euro currency symbol in Frankfurt am Main ( AFP / ANDRE PAIN )

The sculpture depicting the Euro currency symbol in Frankfurt am Main ( AFP / ANDRE PAIN )

A Francfort, l'imposante sculpture bleue et jaune représentant le symbole de l'euro, élément majeur de curiosité dans la ville abritant la BCE, a été sauvée d'une possible disparition, selon un accord dévoilé lundi par la municipalité.

Installée au cœur de la ville au bord du Main, sur la Willy-Brandt Platz, l’œuvre "sera préservée" grâce à l'engagement conjoint de la ville de Francfort, de la Banque centrale européenne et de la branche francfortoise de l'association proeuropéenne "Europa Union" (EUF), a déclaré Eileen O'Sullivan, adjointe au maire, lors d'une conférence de presse.

Cette solution intervient après "des années de discussions et un avenir devenu incertain", en raison de coûts d'entretien élevés et du retrait de sponsors, a-t-elle ajouté.

Un budget annuel de 50.000 euros a été arrêté, financé pour 30.000 euros par la Ville et complété par la BCE, qui a élu domicile dans la métropole financière depuis ses premiers débuts en 1998.

L'imposante installation lumineuse, haute de 14 mètres et pesant 50 tonnes, remonte à fin 2001, juste avant la mise en circulation des billets et pièces en euro au 1ᵉʳ janvier 2002.

Conçue par l'artiste allemand Ottmar Hörl, elle a été érigée devant l'ancien siège de la BCE, représentant un euro entouré de douze étoiles.

Avec le temps, c'est devenu l'objet "le plus photographié de la ville", assure Mme O'Sullivan.

"C'est beau, ça m'impressionne", confie Nathalia, une jeune touriste venue du Pays basque avec un groupe d'amies, rencontrée devant le monument.

L'éclairage, mais aussi les réparations suite à des actes de vandalisme — jusqu'à 15.000 euros pour une étoile détruite à coups de pied — sont les principales dépenses à couvrir, à côté de l'assurance et l'inspection périodique de l'organisme TÜV.

Ce dernier a dernièrement dressé une liste d'améliorations à effectuer "pour 30.000 euros", a fait valoir Manfred Pohl, président du Frankfurter Kultur Komitee, l'association locale qui détenait jusqu'ici la sculpture avant de passer la main à l'EUF.

Le déménagement de la BCE en 2014 dans une tour flambant neuf à l'est de la ville avait déjà failli causer la disparition de l’œuvre.

Sa dernière grande rénovation, avec l'installation de plus de 2.000 ampoules LED, remonte à 2015.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:40

    Dans quelques années, ce monument sera un symbole de l’aveuglement idéologique d’une caste arrogante et bêtement obstinée.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank