À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
Réduit à dix dès la 48e seconde de jeu, Lens ne s'est pas dégonflé en proposant du jeu et en se contentant d'un point largement mérité contre un tout petit Stade rennais (0-0). Le deuxième score nul et vierge de la saison en Ligue 1 après Metz-Le Havre plus tôt dans la journée.
Rennes 0-0 Lens
Expulsion : Gradit (1 ère ) à Lens
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
