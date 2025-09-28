 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 22:41

À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes

À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes

Réduit à dix dès la 48e seconde de jeu, Lens ne s'est pas dégonflé en proposant du jeu et en se contentant d'un point largement mérité contre un tout petit Stade rennais (0-0). Le deuxième score nul et vierge de la saison en Ligue 1 après Metz-Le Havre plus tôt dans la journée.

Rennes 0-0 Lens

Expulsion : Gradit (1 ère ) à Lens

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

