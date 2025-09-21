information fournie par So Foot • 21/09/2025 à 18:48

À dix, l’Atlético bute sur Majorque

À dix, l’Atlético bute sur Majorque

Majorque 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Muriqi (85 e ) pour Majorque // Gallagher (79 e ) pour l’Atlético

Expulsion : Sorloth (73 e ) pour l’Atlético …

TJ pour SOFOOT.com