A Concarneau, la course au large rend hommage à Charlie Dalin

Des voiliers école naviguent en formation pour rendre hommage à Charlie Dalin, dans le cadre de la journée consacrée à la mémoire du navigateur décédé en juin, mardi à Concarneau. ( AFP / FRED TANNEAU )

"Merci Charlie". A bord de voiliers, le long des quais ou sur la plage, le monde de la course au large a honoré mardi à Concarneau (Finistère) le navigateur Charlie Dalin, emporté par un cancer en juin, lors d'un émouvant rassemblement maritime.

"Il laissera une empreinte immense dans son sport, mais ce qu’il aurait aimé transmettre va au-delà de la performance. Son message était simple, croire en ses rêves", a déclaré sur une scène face à la mer Perrine Le Pape, l'épouse du navigateur.

Des milliers de personnes, proches, habitants de la ville ou simples passionnés de voile de Bretagne et d'ailleurs ont applaudi toute l'après-midi les images des grandes victoires du Normand, diffusées sur un écran géant.

"C'est extraordinaire, ce qu'il a fait. Ça me fait penser à Eric Roy (entraîneur de Brest également décédé d'un cancer, ndlr). Ce sont des gens qui se battent jusqu'au bout", a estimé auprès de l'AFP Paule Dubost, restauratrice à Vannes (Morbihan).

Le décès de Charlie Dalin à 42 ans, après deux ans et demi de combat contre sa tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), avait généré une vague d'émotions et de réactions à travers la France et au-delà en juin dernier.

Sans la médiatiser initialement, le navigateur avait décider d'emporter la maladie à bord de son bateau, avec l'autorisation des médecins et un traitement adapté, lors de son Vendée Globe victorieux en un temps record (64 jours 19 heures 22 minutes).

"Un grand bonhomme"

Les Alpha Jets de la Patrouille participent à l'hommage rendu à Charlie Dalin, en survolant Concarneau mardi. ( AFP / FRED TANNEAU )

Sous un beau soleil d'été, une centaine de bateaux de course, des trimarans Ultim aux Imoca du Vendée Globe, en passant par les classes Mini et les Figaro, ont paradé sur l'eau à partir de 17 heures.

"Ce sont tous les bateaux qui ont jalonné la carrière de skipper de Charlie", a expliqué à l'AFP le marin Yann Eliès, l'un des organisateurs de l'événement, vainqueur en 2019 de la Transat Jacques Vabre avec Dalin.

"Merci Charlie", pouvait-on lire écrit sur les voiles d'une dizaine d'Optimist, petit support maniable sur lequel le Normand avait débuté sa passion lors d'un stage à Crozon à l'enfance.

Au large, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Tom Laperche, Yoann Richomme ou encore Armel Le Cléac'h, des dizaines d'anciens adversaires ou équipiers du Normand, naviguaient bord à bord lors d'un ballet nautique impressionnant.

"Charlie dégageait vraiment une sérénité, une simplicité dans son regard et son sourire", a expliqué admiratif à l'AFP Jean Valognes, 72 ans, retraité venu d'Île-de-France pour saluer depuis la terre un "grand bonhomme" de la voile.

Balise Charlie Dalin

Le remorqueur de secours "Abeille Bretagne" rend hommage à Charlie Dalin, mardi au large de Concarneau. ( AFP / FRED TANNEAU )

A 18h30, l'Imoca utilisé par Dalin pendant le Vendée Globe 2024/2025, embarquant l'équipe technique de son sponsor historique la Macif, l'épouse et le fils du navigateur a défilé seul devant le chenal sous des applaudissements nourris.

A terre, l'hommage s'est conclu à 19 heures par une longue minute de bruit, un survol de la patrouille de France et un feu d'artifice. En mer, il pourra par contre continuer à tout jamais.

Peu après son décès, sa famille a répandu ses cendres face à Concarneau sur un axe bien connu des marins qui régatent dans la zone. A proximité, une bouée sera renommée "bouée Charlie Dalin", a annoncé mardi Catherine Chabaud, ministre déléguée de la Mer.

"J'avais des inscriptions précises sur l'après, il m'a dit +J'ai fait tellement d'aller-retour entre ces deux points que ce serait bien que je sois là+", a expliqué à l'AFP Perrine Le Pape.

"Cela pourrait devenir un symbole pour les gens qui y passent en mer, ils s'y arrêtent cinq secondes et lui disent salut. Et aussi, de la maison, je la vois clignoter, comme s'il me faisait signe", a-t-elle ajouté.