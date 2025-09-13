À Chelsea, Enzo Maresca enterre encore un peu plus ses indésirables
Loft Story in Cobham.
Il n’y aura pas de retour en arrière pour les « lofteurs » de Chelsea , Raheem Sterling, David Datro Fofana et le Français Axel Disasi. Interrogé ce vendredi sur ce groupe d’indésirables qui a tant fait parler, l’entraîneur des Blues est catégorique. « Ils s’entraînent séparément. L’idée est de continuer exactement de la même manière. » …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
