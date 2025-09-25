À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout
Les Pessi ont fait des petits.
Les supporters de West Ham n’ont visiblement qu’une seule chose en tête : faire tomber celle de Graham Potter. Pour cela, les Londoniens tentent d’exprimer leur frustration et leur imagination sur les réseaux sociaux. Les fans des Hammers publient d’innombrables montages, intégrant le visage de l’entraîneur anglais à toutes sortes d’images, même sur celles des Avengers.…
SF pour SOFOOT.com
