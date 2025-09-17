À cause de la mafia, Crotone surveillé par la justice

La Serie C n’est pas toute blanche.

La mafia rôde sur Crotone. Le parquet a placé le club du Sud de l’Italie sous administration judiciaire pour faire disparaître l’emprise de la mafia calabraise , selon une info de Reuters. La police a trouvé assez de preuves pour prouver une infiltration généralisée de la mafia au cours des dix dernières années dans l’ancienne équipe de Kofi Djiji, Emmanuel Rivière, Moussa Diaby et Julien Palmieri. Le parquet parle de « conditions d’intimidation et d’asservissement par des membres des clans locaux de la ‘Ndrangheta. » La billetterie et les services de sécu du club sont notamment en cause.…

UL pour SOFOOT.com