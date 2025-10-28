 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 18:06

À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

Bondy, place forte du cécifoot français , connaît un drôle de scénario. Ce week-end, lors d’un match contre le Sporting Paris, le club a vu sa victoire glisser hors du terrain. Non pas à cause d’une faute, d’un carton rouge ou d’un but litigieux, mais d’une réserve déposée contre… le voile d’une joueuse. Résultat : défaite administrative, indignation sur les réseaux, et une impression persistante de match volé.

En France, le port du voile est interdit dans les compétitions officielles de la FFF , au nom de la neutralité religieuse. Même quand il s’agit de cécifoot, un sport né pour inclure avant tout. L’affaire a été relayée par les Hijabeuses , collectif de sportives qui militent depuis 2020 pour le droit de jouer voilées. Leur combat pour l’inclusion trouve ici un écho cruel.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Radja Nainggolan reste amer vis à vis de Roberto Martínez
    Radja Nainggolan reste amer vis à vis de Roberto Martínez
    information fournie par So Foot 28.10.2025 18:24 

    Le Ninja ressort les shurikens. Radja Nainggolan n’a pas du genre à changer d’avis. Invité sur la chaîne YouTube de Junior Vertongen, l’ancien milieu des Diables Rouges a de nouveau allumé son ancien sélectionneur Roberto Martínez, coupable selon lui d’avoir gâché ... Lire la suite

  • Contre l'Allemagne au match aller, le 24 octobre 2025, Kadidiatou Diani avait su se créer des occasions, mais sans jamais concrétiser ( AFP / INA FASSBENDER )
    Ligue des nations: les Bleues doivent sortir le grand jeu
    information fournie par AFP 28.10.2025 17:25 

    Les Bleues de Laurent Bonadei, battues (1-0) à l'aller, devront sortir le grand jeu contre l'Allemagne mardi (21h10) à Caen en demi-finale retour de la Ligue des nations, comme elles l'ont fait en phase de groupe cet été à l'Euro. Pour ne pas encore plus reculer ... Lire la suite

  • L'expulsion d'Ismaël Doukouré validée par la DTA, un penalty oublié à Auxerre
    L'expulsion d'Ismaël Doukouré validée par la DTA, un penalty oublié à Auxerre
    information fournie par So Foot 28.10.2025 17:11 

    On est mardi, et le mardi, c’est la revue des décisions du week-end. La direction de l’arbitrage est revenue sur plusieurs situations controversées (ou non) du week-end en Ligue 1. Premier cas : celui d e la main de Kang-in Lee lors de Brest-PSG. Dans son rapport ... Lire la suite

  • Ascension du Jannu Est: "En Himalaya, c'est ma plus belle réussite", confie Benjamin Védrines
    Ascension du Jannu Est: "En Himalaya, c'est ma plus belle réussite", confie Benjamin Védrines
    information fournie par AFP Video 28.10.2025 17:10 

    De retour à son "camp de base" de Briançon, Benjamin Védrines revient sur l'ascension du Jannu Est (7.468 mètres), sommet himalayen que l'alpiniste français et son compagnon de cordée Nicolas Jean ont été les premiers à gravir deux semaines plus tôt.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank