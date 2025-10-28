À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

Bondy, place forte du cécifoot français , connaît un drôle de scénario. Ce week-end, lors d’un match contre le Sporting Paris, le club a vu sa victoire glisser hors du terrain. Non pas à cause d’une faute, d’un carton rouge ou d’un but litigieux, mais d’une réserve déposée contre… le voile d’une joueuse. Résultat : défaite administrative, indignation sur les réseaux, et une impression persistante de match volé.

En France, le port du voile est interdit dans les compétitions officielles de la FFF , au nom de la neutralité religieuse. Même quand il s’agit de cécifoot, un sport né pour inclure avant tout. L’affaire a été relayée par les Hijabeuses , collectif de sportives qui militent depuis 2020 pour le droit de jouer voilées. Leur combat pour l’inclusion trouve ici un écho cruel.…

