À bientôt 40 ans, Raúl Albiol signe en Serie A
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 16:19

C’est sûr que l’Italie c’est sympa pour finir sa carrière.

Après Jamie Vardy à la Cremonese, c’est un autre vieux croûton qui débarque en Italie : Raúl Albiol. Le défenseur espagnol s’est engagé à Pise , le promu, qui a officialisé son arrivée dans un communiqué. Celui fêtera ses 40 ans ce jeudi a signé pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Avec une telle carrière, qui « est difficile de résumer en quelques lignes » comme l’avoue modestement le court message du club italien, il va forcément transmettre de l’expérience.…

LT pour SOFOOT.com

