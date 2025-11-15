À Bakou, plus d’enjeux qu’il n’en a l’air

L’équipe de France terminera son année 2025 à Bakou, ce dimanche, où de nombreux joueurs habituellement non titulaires devraient démarrer la rencontre contre l’Azerbaïdjan. Pour certains d’entre eux, leur place au Mondial est peut-être en jeu, signe que cette rencontre n’est sans doute pas si anodine dans l’esprit de Didier Deschamps.

Sur le papier, il faudrait vraiment être un fanatique absolu de l’équipe de France pour avoir envie de se coltiner un match sans enjeu face à l’Azerbaïdjan un dimanche en fin d’après-midi, à l’heure de la sieste. Pas très glamour, donc, et pourtant, cette dernière rencontre de l’année civile pour les hommes de Didier Deschamps aura grand intérêt pour plusieurs d’entre eux. Et pour cause, ce sont des billets pour le prochain Mondial qui peuvent se gagner ici. Ou se perdre, d’ailleurs.

En attaque, des places à prendre derrière un groupe de six indiscutables

Si le sélectionneur des Bleus a souvent tendance à faire trois, quatre changements d’un match à l’autre dans un rassemblement, il pourrait cette fois être encore bien plus radical. Selon les dernières informations de L’Équipe , DD devrait tout simplement opter pour onze changements par rapport à la victoire face à l’Ukraine (4-0) ce jeudi, ce qui serait une première pour lui depuis le début de son ère à la tête de l’équipe nationale. Lucas Chevalier gardera la cage bleue et pourrait voir devant lui une ligne composée de Malo Gusto, d’Ibrahima Konaté et des deux frères Hernandez. Un milieu résolument offensif formé par Warren Zaïre-Emery et Khephren Thuram dans l’axe et de Christopher Nkunku et Maghnes Akliouche sur les côtés pourrait venir épauler le duo Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitiké devant. Voilà donc une équipe totalement expérimentale, surtout dans l’entrejeu et en attaque, où les places valent cher à quelques mois du Mondial.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com