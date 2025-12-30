À 58 ans, le roi Kazuyoshi Miura va lancer sa 41e saison chez les pros
Il va jouer avec son fils à ce stade.
LeBron James est devenu le premier basketteur à jouer avec son fils en NBA. Peut-être que Kazuyoshi Miura veut pousser le délire encore plus loin. À 58 ans, la légende de la sélection japonaise a annoncé mardi son arrivée à Fukushima United, club de troisième division japonaise, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de saison.…
SF pour SOFOOT.com
