 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À 44 ans, Roque Santa Cruz se trouve un nouveau club
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 11:22

À 44 ans, Roque Santa Cruz se trouve un nouveau club

À 44 ans, Roque Santa Cruz se trouve un nouveau club

Il n’y a pas que Kazuyoshi Miura dans la vie.

À 44 ans, Roque Santa Cruz veut lui aussi continuer à en découdre . Évoluant dans son Paraguay natal depuis 2016, l’avant-centre vient de s’engager avec le Club Nacional, troisième du dernier championnat de clôture.

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La possible clause du contrat d’Endrick qui pourrait enquiquiner l’OL
    La possible clause du contrat d’Endrick qui pourrait enquiquiner l’OL
    information fournie par So Foot 02.01.2026 12:31 

    Un cadeau empoisonné ? Si l’Olympique lyonnais s’est félicité de l’arrivée en prêt de l’attaquant Brésilien Endrick pour six mois, une clause du contrat risque de ne pas faire ses affaires .… CMF pour SOFOOT.com

  • Le PSG va inaugurer un nouveau sponsor contre le Paris FC
    Le PSG va inaugurer un nouveau sponsor contre le Paris FC
    information fournie par So Foot 02.01.2026 12:15 

    Rendez-nous Opel. Le Paris Saint-Germain a trouvé un nouveau locataire sur sa manche. Le club a officialisé un partenariat pluriannuel avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé à Dubaï, qui devient Partenaire Premium Sleeve jusqu’en 2029. … MH pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • La Roma rêverait d'un retour de Mohamed Salah
    La Roma rêverait d'un retour de Mohamed Salah
    information fournie par So Foot 02.01.2026 12:10 

    L’Italie plutôt que l’Arabie saoudite ? Selon plusieurs médias italiens, l’AS Roma nourrirait l’ambition de faire revenir Mohamed Salah. Passé par la capitale italienne entre 2015 et 2017, l’international égyptien avait ensuite rejoint Liverpool pour un montant ... Lire la suite

  • Le Nigeria des nineties, plus grande sélection africaine de l’histoire
    Le Nigeria des nineties, plus grande sélection africaine de l’histoire
    information fournie par So Foot 02.01.2026 11:51 

    De toutes les grandes générations du football africain, celle du Nigeria des années 1990, couverte d’or aux Jeux olympiques d’Atlanta, est sans doute la plus belle, au point de lui attribuer la première place de notre top 50 des sélections africaines de l’histoire. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank