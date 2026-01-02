À 44 ans, Roque Santa Cruz se trouve un nouveau club

Il n’y a pas que Kazuyoshi Miura dans la vie.

À 44 ans, Roque Santa Cruz veut lui aussi continuer à en découdre . Évoluant dans son Paraguay natal depuis 2016, l’avant-centre vient de s’engager avec le Club Nacional, troisième du dernier championnat de clôture. …

CMF pour SOFOOT.com