À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but
17/10/2025 à 10:58

À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but

À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but

Ô Monstro est toujours dans le coup.

Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le Fluminense de Thiago Silva recevait la Juventude de Nenê pour le compte de la 28 e journée de Brasileirão . Dominateurs mais imprécis, avec notamment douze tirs dont aucun cadré, les coéquipiers de l’ancien joueur de Chelsea ont peiné à faire sauter le verrou de l’avant-dernier du championnat.…

KM pour SOFOOT.com

Sport
  • Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+
    Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+
    information fournie par So Foot 17.10.2025 23:41 

    Victime collatérale. Quelques jours après avoir annoncé que les matchs des Bleuets seront diffusés en exclusivité sur ses canaux YouTube et Twitch, le créateur de contenu Zack Nani a pris – malgré lui – une volée de bois vert de la part de Ligue 1+ qui exige sa ... Lire la suite

  • Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest
    Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 17.10.2025 23:05 

    L’espoir fait vivre. Actuellement 17 e de Premier League avec seulement sept points au compteur, Notthingham Forest effectue son pire démarrage depuis un siècle. Pourtant, l’entraîneur du double vainqueur de la C1 en 1979 et 1980 se montre plutôt optimiste . En ... Lire la suite

  • Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire
    Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire
    information fournie par So Foot 17.10.2025 22:53 

    Youpi, la trêve internationale est terminée et la Ligue 1 est de retour. Ce vendredi soir, l'affiche entre le PSG et Strasbourg a tenu ses promesses et un peu plus encore : les deux équipes ont signé un nul à buts dans un match passionnant et renversant (3-3). ... Lire la suite

  • Pau se sauve sur le fil à Grenoble, Guingamp trébuche à Boulogne
    Pau se sauve sur le fil à Grenoble, Guingamp trébuche à Boulogne
    information fournie par So Foot 17.10.2025 22:05 

    Que faut-il faire pour aider le SC Bastia à gagner ? Troyes avait pourtant fait de son mieux : un carton rouge pour Adeline et une sortie du gardien Nicolas Lemaître sur blessure, tout ça en première mi-temps. Malgré tout, c’est Bentayeb qui ouvre le score pour ... Lire la suite

