À 41 ans, Thiago Silva joue au héros à Fluminense avec un superbe but
Ô Monstro est toujours dans le coup.
Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le Fluminense de Thiago Silva recevait la Juventude de Nenê pour le compte de la 28 e journée de Brasileirão . Dominateurs mais imprécis, avec notamment douze tirs dont aucun cadré, les coéquipiers de l’ancien joueur de Chelsea ont peiné à faire sauter le verrou de l’avant-dernier du championnat.…
KM pour SOFOOT.com
