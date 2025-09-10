À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière

Un monument de la Ligue 1.

Steve Mandanda a fêté ses 40 ans en mars dernier et il savait sans doute que le moment redouté par de nombreux footballeurs se rapprochait. Ce mercredi, le gardien a confié à L’Équipe qu’il avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête , confirme-t-il. J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier, selon le quotidien) mais j’ai dit non à chaque fois. » …

CG pour SOFOOT.com