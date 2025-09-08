À 32 ans, un ancien de Valence prend sa retraite après beaucoup de blessures

C’est lundi matin, mais on peut déjà parler de leçon de vie.

Le défenseur italien Cristiano Piccini prend sa retraite . L’ancien du Real Betis et de Valence n’a que 32 ans, mais il n’a pas raconte avoir vécu « l’enfer » sur son joli post Instagram, qu’il adresse au petit lui qui tapait la balle sur le mur de la maison. « Ce n’était pas que de la gloire », écrit-il. Dans ma carrière, j’ai vécu quelque chose dont personne ne te parle. Celle pour laquelle tu ne rêves pas. Tu vas te briser. Littéralement. Ton genou droit te fera vivre l’enfer. » …

UL pour SOFOOT.com